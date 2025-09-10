ZVEZDA SLAVI ROĐENDAN MARAKANE U NEDELJU: Navijači i klub pozvali sve zvezdaše na slavlje
Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 17.00 časova dočekaće ekipu Železničara u 8. kolu Superlige Srbije.
Biće to lepa prilika za sve zvezdaše da dođu na stadion i proslave 62. rođendan Marakane. Ulaz na utakmicu je slobodan.
Povodom ovog događaja oglasili su se i Zvezdini najverniji navijači Delije i poslali poruku svim simpatizerima kluba:
- Kažu da na kraju ostaju samo uspomene... Ako ti znači, 14. 9. 2025. upiši svoju - 62. rođendan naše kuće - stoji u poruci najvatrenijih pristalica crveno-belih.
I iz FK Crvena zvezda nedavno su uputili poziv svojim navijačima:
- Kapiјe stadiona “Raјko Mitić” biće otvorene za sve posetioce kada ćemo upravo na meču protiv ekipe iz Pančeva proslaviti 62. rođendan naše Marakane. Pozivamo sve zvezdaše da dođu u što većem broјu, pruže podršku izabranicima trenera Vladana Miloјevića i da zaјedno јoš јednom uživamo u porodičnoј atmosferi za pamćenje. Vidimo se na Marakani!