Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 17.00 časova dočekaće ekipu Železničara u 8. kolu Superlige Srbije.

Biće to lepa prilika za sve zvezdaše da dođu na stadion i proslave 62. rođendan Marakane. Ulaz na utakmicu je slobodan.

IMG-20250812-WA0102.jpg
Vreme je za radost - fudbaleri Crvene zvezde Foto: Petar Aleksić

Povodom ovog događaja oglasili su se i Zvezdini najverniji navijači Delije i poslali poruku svim simpatizerima kluba:

Kažu da na kraju ostaju samo uspomene... Ako ti znači, 14. 9. 2025. upiši svoju - 62. rođendan naše kuće - stoji u poruci najvatrenijih pristalica crveno-belih.

I iz FK Crvena zvezda nedavno su uputili poziv svojim navijačima:

- Kapiјe stadiona “Raјko Mitić” biće otvorene za sve posetioce kada ćemo upravo na meču protiv ekipe iz Pančeva proslaviti 62. rođendan naše Marakane. Pozivamo sve zvezdaše da dođu u što većem broјu, pruže podršku izabranicima trenera Vladana Miloјevića i da zaјedno јoš јednom uživamo u porodičnoј atmosferi za pamćenje. Vidimo se na Marakani!

