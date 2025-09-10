Slušaj vest

"Zašto ne bismo pobedili Englesku, da li je to zabranjeno? Koliko znam, nije zabranjeno, imaju isti cilj, dolaze u Beograd da nas pobede. Biće to prava borba, utakmica se igra na 90 minuta i svašta može da se desi", rekao je Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije pred utakmicu protiv Engleske, a potom je dodao:

"Ne želim da se previše bavim prognozama, ali ćemo pripremiti utakmicu najbolje što možemo. Niti se plašim, niti se bojim, niti me briga ko je preko puta. Imaju svoje adute, imamo i mi svoje adute. Daćemo sve od sebe, to je ono što će trener svaki reći. Da će dati sve od sebe".

Umesto pobede protiv Engleske - epska bruka i šamarčina zbog koje će obrazi jako, jako dugo brideti! Englezi su u potpunosti nadigrali Piksijevu Srbiju, spakovali su nam pet komada kao od šale, a prava je sreća što poraz "orlova" nije bio i ubedljiviji. Bilo bi apsolutno zasluženo!

Piksi je na koferenciji za medije pred meč sa Englezima takođe dodao i sledeće:

"Nema razloga za nekim strahom, otvorena je utakmica, da biste bili dobar tim, morate da pokažete zrelost, poštovanje, disciplinu, puno trčanja, borbenost. Da igrate u dva pravca i da se branite i napadate. To je timski duh, to je timska slika koju treba da pokažete na teren. Priprema je normalna, u Rigi sam imao utisak kao da idem na utakmicu bez adrenalina, bez ičega, valjda zbog tajminga. Ovo je sasvim nešto drugo i sada se spremate za pravu utakmicu".

Ipak, po završetku utakmice nije bio toliko hrabar, te je naveo kako je "ovako nešto moralo da se desi"?!

"Jedno veče za zaborav što se nas tiče. Čini mi se da je ovo moralo da se desi", rekao je Piksi za TV Arena Sport, a na konferenciji za medije je sve objasnio:

"Ljudi imaju prava na svoje mišljenje, kao i na nezadovoljstvo. Kao što sam ja razočaran našom igrom večeras. Prihvatam sve kritike. Nećete kritikovati doktora i fizioterapeuta. Kakav god sastav da sam izveo i taktiku postavio, protiv ovakve ekipe ne biste mogli živu glavu da izvučete".

Posle toga usledile su priče sa dozom alibija, konstatacija da su Englezi "super fudbalska sila", da Mitrović i Jović dugo nisu igrali, da je četa Tomasa Tuhela apsolutni favorit u našoj grupi, da "orlovi" pripadaju "B" diviziji evropskog fudbala... Ma, da ne trošimo vreme...

Kada se pred meč preti, očigledno praznom puškom, i postavlja pitanje "da li je zabranjeno pobediti Engleze", red je da se da odgovor - ne, nije zabranjeno! Jeste retko, ali dešavalo se, a najbolji primer za tako nešto je Grčka koja je Engleze dobila u gostima i to pod vođstvom srpskog trenera Ivana Jovanovića. Ali, kada se posle, takođe očigledno, preterano hrabrih izjava izgubi sa 5:0 usred Beograda, gde se fudbala nije naigrala ni selekcija Španije koja je te Engleze savladala u finalu Evropskog šampionata, ni jedan Portugal predvođen Kristijanom Ronaldom, onda je red i da se kaže - da, ovo jeste epska sramota!

Sramota je zbog pristupa, hrabrih najava, a zatim dijametralno suprotnih izjava posle meča, zbog učinka koji je bio u minusu, zbog dece koja su došla da gledaju svoje idole, a dobila jedno veliko razočarenje...

Sramota jeste, ali da je sve izgubljeno - nije! Citirao je Dragan Stojković Piksi na konferenciji za medije posle Engleza i legendarnog Vujadina Boškova, pa je rekao kako je "bolje izgubiti jednom 5:0, nego pet puta po 1:0". Utakmica protiv Albanije se bliži, a ako se tu ponovi poraz, sve ove reči pašće u vodu... Krajnje je vreme da se sa hrabrih najava, a zatim serviranja objašnjenja za bledu igru, pređe na konkretna dela i pobede! Ovo je bio šamar realnosti, a sada je samo pitanje da li nas je nokautirao ili ćemo se dići i naučiti lekciju! Dok ne bude prekasno...

