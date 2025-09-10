Sve će stići do UEFA

Prema izveštajima medija sa ostrva oko 2.500 navijača Engleske je sa tribina gledalo kako njihova reprezentacija razbija Srbiju na stadionu Rajko Mitić.

Ta brojka se poklapa sa onime što je FA saopštila znatno pre utakmice - oko 2.500 ulaznica je obezbeđeno za gostujuće pristalice.

Svi oni koji su doputovali u Beograd su dobro pripremljeni, ali i upozoreni od strane FA na moguće probleme sa kojima bi mogli da se suoče.

FA je obavestila navijače da je Srbija nedavno kažnjena zbog rasizma sa tribina (na utakmici protiv Andore u Leskovcu) i upozorila da bi slično moglo da se ponovi.

Englezi su za utakmicu u Beogradu angažovali svoje redare, a u srpskoj prestonici je bilo i policajaca iz Engleske.

Svakom navijaču je bio dostupan broj telefona koji je mogao da se kontaktira putem poziva ili sms-a u slučaju problema, a savet FA je bio da se prijavi svaki vid omalovažavanja ili vređanja, posebno na rasnoj osnovi.

Svaka prijava, ukoliko ih je bilo, prihvaćena je ozbiljno, a zatim se našla u izveštaju nakon utakmice koji će biti poslat na relevantne adrese.

Iz FA su istakli da uvek sarađuju sa lokalnim vlastima britanskom ambasadom, pa je takav slučaj bio i prilikom gostovanja Srbiji.

"Gordi Albion" je na kraju mogao da slavi ubedljivu pobedu kakvu je verovatno malo ko očekivao, a u predstojećem periodu ćemo znati da li će UEFA i FIFA odlučiti da ponovo kazne Fudbalski savez Srbije.

