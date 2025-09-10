Slušaj vest

"Sve je danas bilo pogrešno, počev od moje pripreme utakmice", rekao je srpski trener na mestu selektora Grčke, Ivan Jovanović, posle poraza njegove selekcije od Danske rezultatom 3:0.

Jovanović je bio svestan svojih grešaka, izašao je pred medije i prihvatio krivicu za neuspeh! Stao je ispred svojih igrača, navijača, svih onih koji su u njega verovali... Čitave nacije!

Košarkaška reprezentacija Srbije doživela je blamažu u osmini finala Eurobasketa i izgubila je od Finske rezultatom 86:92 (24:28, 16:24, 24:18, 20:24). Posle meča u kom je tim koji u svom sastavu ima jednog od najboljih igrača sveta - Nikolu Jokića, ali i plejadu vrhunskih asova koji dominiraju u NBA ligi i Evroligi, poražen od reprezentacije daleko slabijeg renomea, Svetislav Pešić je izašao pred medije i rekao sledeće.

- Zašto da podnesem ostavku? Ja sam ovde došao da uredim to što sam uredio. Posle Olimpijskih igara niko nije hteo, ja sam prihvatio pre svega iz odgovornosti prema igračima. Mi imamo taj dogovor do kraja septembra. Sešćemo, porazgovaraćemo, ja sam uvek tu, stojim na raspolaganju za svaku vrstu pomoći i angažovanja. Ovo nije fudbal već košarka, ostavke se ne daju i nema razloga da se daju.

Izjava koja ne liči na preuzimanje odgovornosti... Čak naprotiv! Skretanje teme sa neuspeha, priča o nekadašnjim uspesima i banalno poređenje sa fudbalom...

Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je epsku blamažu protiv Engleske u Beogradu, te je pred punom Marakanom poražena sa 5:0. Bleda i bezidejna igra i fijasko posle hrabrih izjava pred meč u kojima je selektor Dragan Stojković Piksi čak pitao javnost da li je zabranjeno da se Engleska pobedi, centralna je tema javnosti u našoj zemlji. Posle utakmice protiv Engleza, Piksi je sa terena, za Arenu Sport rekao:

- Jedno veče za zaborav što se nas tiče. Čini mi se da je ovo moralo da se desi!

Zatim je na konferenciji za medije rekao kako prihvata sve kritike, ali... I da je Engleska "fudbalska sila", da su bili apsolutni favoriti u našoj grupi, da "orlovi" pripadaju "B" diviziji evropskog fudbala, da Mitrović i Jović dugo nisu igrali... Takođe je dodao:

- U ove četiri godine toliko toga dobrog je napravljeno što se reprezentacije tiče i jedna ovakva utakmica protiv supersile ne može to da poništi.

Dakle, poput Pešića, skretanje teme sa neuspeha, priča o nekadašnjim uspesima... Jedino, poput starijeg kolege sa klupe košarkaške reprezentacije, nije poredio dva sporta kada je javnosti stavljao do znanja da nema nameru da podnese ostavku.

Imali su nedavno u Rigi Svetislav Pešić i Dragan Stojković srdačan susret, a malo posle istog - sve je krenulo nizbrdo! Nekako, simbolično...

Dva selektora pokazala su da nemaju nameru da preuzmu odgovornost za rezultate koji su se desili, a koji su, mnogi smatraju - katastrofalni! Pored toga, Kari i Piksi ni delić samokritike, već sve pokušavaju da okrenu na svoju vodenicu. I, nije im prvi put.

Pešiću su u Rigi novinari bili krivi za svako pitanje koje postave, a Stojković je posle kritika na račun igre fudbalera Srbije nakon meča u Tirani protiv Albanije (0:0) svojovremeno rekao:

- Nije vam se svidela igra? Nije? Vi nađite drugog selektora onda!

Preuzimanja odgovornosti za rezultate zbog kojih čitava nacija pati i nervira se, od strane selektora - nema. I, ne deluje ni da će biti... A, navijači i javnost su makar to zaslužili... Deluje kao da je Kari napravio grešku u koracima, a Piksi ušao u ofsajd... Kako bi ispravili propuste, mogli bi da "bace pogled" na Grčku, pa možda izvuku nešto iz primera svog kolege Ivana Jovanovića.

