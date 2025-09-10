SKANDAL DRMA OSTRVO - POLICIJA PRONAŠLA VIDEO-DATOTEKU: Bivši engleski sudija optužen za pravljenje nepristojne slike deteta
Dejvid Kut, koga je Premijer liga otpustila prošle godine zbog komentara o bivšem treneru Liverpula Jirgenu Klopu, optužen je nakon istrage policije Notingemšira.
Policija je saopštila da se optužba odnosi na video-datoteku koju su policajci pronašli u februaru.
Kut, iz Kolingama u Notingemširu, optužen je 12. avgusta i trebalo bi da se pojavi pred Prekršajnim sudom u Notingemu u četvrtak.
Udruženje fudbalskih sudija u Engleskoj (PGMOL) ga je otpustilo u decembru 2024. godine nakon istrage o videu na kojem se navodno vidi kako iznosi pogrdne komentare o Liverpulu i bivšem treneru tog kluba.
Fudbalski savez Engleske (FA) mu je takođe u avgustu izrekao osmonedeljnu suspenziju zbog komentara.
Pored toga, bivšeg sudija je suspendovala i Evropska fudbalska unija (Uefa) do 30. juna 2026. godine nakon što su se pojavile njegove fotografije na kojima šmrka beli prah kroz novčanicu dok je bio na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj.
Policija je saopštila da je Kut trenutno uslovno pušten na slobodu.
Policija je dodala optužbu za pravljenje nepristojne fotografije u vezi sa radnjama kao što su preuzimanje, deljenje i čuvanje materijala.
(Beta)