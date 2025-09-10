Slušaj vest

Iz komšiluka stižu potresne vesti, u 13. godini života preminuo je Benjamin Biščević, dečak koji je vodio tešku bitku s opakom bolešću.

Nažalost, uprkos lavovskoj borbi, mladi fudbaler nije uspeo da pobedi.

Benjamin se, osim što je bio poznat kao vedar i hrabar dečak, aktivno bavio fudbalom i već u ranim godinama ostavio snažan utisak među vršnjacima, trenerima i učiteljima. Lokalni mediji prenose da će ga svi koji su ga poznavali pamtiti po osmehu, borbenom duhu i neizmernoj ljubavi prema sportu.

Fudbal je bio njegova najveća strast, Benjamin je trenirao u FK Podgrmeč. Klub se tim povodom oglasio emotivnom porukom putem Fejsbuka.

- Sa velikom tugom i boli vas obaveštavamo da nas je napustio jedan mali, ali veliki heroj - Benjamin Biščević. Reč je o dečaku koji se lavovski borio sa opakom bolešću, ali njegovo hrabro srce nije izdržalo.

Benjamin je imao samo trinaest godina. Bio je zaljubljenik u fudbal i sa ljubavlju je nosio dres omladinskih selekcija našeg kluba, radujući se svakoj utakmici.

Svima će nam ostati lepa uspomena na jedno divno dete ali i poruka o prolaznosti ovog sveta, te kako nema veze koliko godina imamo, kako se zovemo i čime se bavimo. Svi ćemo ovaj svet napustiti pre ili kasnije, bez određenih pravila ili redosleda.
Naše misli su uz Benjaminovu porodicu i prijatelje. Faliće nam iskreni osmeh jednog dečaka koji je voleo život i hrabro se borio do poslednjeg trenutka.

Ne postoje reči kojima možemo opisati tugu i bol koju osećamo. Nadamo se da ćeš pronaći svoj mir i da za tebe na onom svetu neće biti boli i patnje. Svima ćeš nam nedostajati - stoji u objavi.

