Mlada fudbalska reprezentacija Engleske (U21) suočila se s neprijatnim incidentom tokom gostovanja u Kazahstanu, gde su igrali meč kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Kako prenosi "Daily Mail", nepoznata osoba je krišom snimala fudbalere "Gordog Albiona" kroz roletne, a snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama i postao viralan.

Na videu se jasno vidi kako vezista Arsenala, Itan Envaneri, reaguje ljutito, bacajući peškir ka kameri kada je shvatio da ih neko posmatra. Njegov saigrač pokušao je da zakloni prozor peškirom, ali je "snimatelj" potom podigao kameru iznad prepreke i nastavio da snima.

U celu situaciju se ubrzo umešao i Arči Grej, mladi vezista Totenhema, koji je takođe bio vidno iznerviran.

Uprkos neugodnoj situaciji van terena, Engleska je upisala pobedu na teškom gostovanju, započevši kvalifikacioni put ka EP 2027. godine.