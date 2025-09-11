Slušaj vest

Vatrena reporterka DAZN televizije objavila je niz fotografija u bikiniju zbog koji su se usijale mreže. Fotke koje su nastale dok je uživala na odmoru izazvale su pravu poplavu reakcija, a mnogima je ova crnka zasenila i čuvenu Diletu Leotu!

Inkardona, poznata po izveštavanju sa mečeva Serije A, objavila je slike u malenom bikiniju zbog kojih je uzdisalo njenih milion i 300 hiljada pratilaca.

1/5 Vidi galeriju Eleonora Inkardona Foto: PrintscreenInstagram

Njena popularnost kontinuirano raste - i ne samo zbog izgleda, već i zbog šarma kojim osvaja internet.

Iako je predmet divljenja, Eleonora ne izbegava kontroverze. Nekadašnja nemačka fudbalerka Valentina Mčceri ju je oštro kritikovala kao "preseksi" i čak "vulgarnu" zbog stajlinga, posebno dok prenosi utakmice.

1/15 Vidi galeriju Eleonora Inkardona Foto: Printscreen / Instagram / eleonoraincardona

Inkardona je odgovorila da je moda njen jezik samopouzdanja i da ne planira da odustane od svoje ženstvene snage u muškom svetu sportskog novinarstva.