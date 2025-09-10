Slušaj vest

"Trebalo mi je vremena da to prihvatim, nije jednostavno, ali da - završavam", rekao je Mandanda za francuski list Ekip.

Mandanda je za reprezentaciju Francuske branio 35 puta, a poslednji klub za koji je nastupao je Ren.

"Dugo sam razmišljao jer sam imao mnogo poziva (ponude iz Avra, Lorijena, Gengana, Bresta i Monpeljea), ali sam svaki put rekao ne", dodao je Mandanda.

Ovaj 40-godišnjak, rođen u Kinšasi, najveći deo karijere proveo je u Olimpiku iz Marseja, ukupno 14 sezona.

Sa Marsejom je bio šampion Francuske 2010. godine, kao i osvajač tri uzastopna Kupa (2010, 2011. i 2012. godine), te dva francuska Superkupa (2010. i 2011. godine).

Za Francusku reprezentaciju debitovao je u maju 2008. godine, kada je selektor bio Rajmon Domenek.

Standardno mesto na golu reprezentacije izgubio je 2009. godine, dolaskom Uga Lorisa, a kao drugi golman osvojio je i srebro na domaćem Evropskom prvenstvu 2016. i na Svetskom prvenstvu 2022. godine u Kataru.

U igračkoj karijeri nastupao je i za ekipe Avra i londonskog Kristal Palasa.