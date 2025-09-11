Slušaj vest

Ove odluke su saopštili Fudbalski savezi tih zemalja u noći između srede i četvrtka.

Fudbalski savez Venecuele saopštio je da selektor Fernando Batista iz Argentine i njegov stručni tim više nisu deo reprezentacije.

Novi trener biće imenovan naknadno.

Venecuela je ostala na osmom mestu među deset timova u južnoameričkim kvalifikacijama, a ostaje jedina zemlja Konmebol-a koja nikada nije igrala na Svetskom prvenstvu, iako je proširenje na 48 učesnika povećalo broj dostupnih mesta za ovaj region.

Još slabije prošao je Peru, koji je kvalifikacije završio na devetoj poziciji.

Fudbalski savez te zemlje saopštio je da selektor Oskar Ibanjes, Argentinac sa peruanskim državljanstvom, više neće predvoditi nacionalni tim nakon najlošijeg učinka u istoriji (dve pobede, šest remija i deset poraza u 18 utakmica). Peruanci su postigli šest, a primili 17 golova.

"Sledi detaljna analiza pre imenovanja novog selektora", poručili su iz Fudbalskog saveza Perua.

