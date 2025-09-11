Slušaj vest

Odmah po dolasku u Real Madrid trener Ćabi Alonso zaveo je disciplinu i jasno stavio svojim igračima do znanja da neće tolerisati bilo kakve ispade na terenu i van njega.

Na jednom od poslednjih treninga Real Madrida došlo je do sukoba između defanzivca Antonija Ridigera i krilnog napadača Vinisijusa Juniora. Sve je počelo jednim grubim startom Ridigera nad Brazilcem. Vinisijus je pobesneo, došlo je do žestoke verbalne rasprave i guranja na terenu.

Ćabi je odmah reagovao. Momentalno je izbacio Ridigera sa treninga i poslao ga kući kako bi se tenzije smirile.

"Doviđenja" poručio je Alonso, otkriva izvor blizak klubu.

Alonso je tako jasno stavio do znanja da nema nameru da toleriše nedisciplinu, bez obzira na status i važnost pojedinih igrača. Ko ne poštuje pravila neće biti u ekipi...

Od dolaska Alonsa Ridigerov status u Realu se drastično promenio. Bio je praktično nezamenjiv kod Anćelotija, ali čini se da ga novi trener u budućnosti nema u planovima. Ugovor mu ističe u junu 2026. godine, a klub je već doneo odluku da ga neće obnoviti. Rešili su u Realu da naprave remont , posebno u zadnjoj liniji tima.

Kurir sport