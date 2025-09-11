Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela je težak poraz u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, izgubivši na domaćem terenu od Engleske ubedljivim rezultatom 5:0.

Bio je to težak debakl za Orlove, koji sada ulaze u direktnu borbu za drugo mesto sa selekcijom Albanije.

Utakmica sa Albanijom, koja bi mogla odlučiti sudbinu naše reprezentacije u ovim kvalifikacijama igra se za mesec dana, a prvobitno je planirano da se odigra na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Ipak, iz Fudbalskog saveza poručuju da se razmatra mogućnost promene lokacije, te bi domaćinstvo moglo biti premešteno na stadion u Leskovcu.

- Sada je pred nama, za svega tri nedelje, okupljanje za najvažniju utakmicu u kvalifikacijama, za meč sa Albanijom koji će direktno odlučivati ko će u baraž za Svetsko prvenstvo. Ta utakmica je naš apsolutni prioritet u ovom trenutku, mi imamo igrače koji nisu zaboravili da igraju fudbal, igraju u ozbiljnim klubovima, u ozbiljnim ligama, ranije su umeli da obraduju naciju i verujem da to mogu da urade i ovog puta - rekao je generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Branko Radujko za Tanjug.

On dodaje i da je želja Saveza da se duel sa Albanijom odigra u Leskovcu.

- Intenzivno radimo na tome da dobijemo saglasnost za promenu lokacije za tu utakmicu , Leskovac je sredina u kojoj se reprezentacija spremala uvek u miru, u kojoj je dočekaana sa bezrezervnom podrškom u izuzetno pozitivnoj atmosferi i u kojoj je zabeležila neke jako važne pozitivne rezultate. Verujem da ćemo u narednom periodu igrati u Leskovcu - naglasio je Radujko.