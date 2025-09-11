Slušaj vest

Najveći broj slučajeva odnosi se na sezone između 2010/11. i 2015/16. Premijer liga takođe vodi sopstvenu istragu.

FA je naveo da klub iz zapadnog Londona ima rok do 19. septembra da odgovori na optužbe.

U saopštenju kluba navodi se da je Čelsi sam prijavio moguće nepravilnosti nakon što je nova vlasnička grupa preuzela klub 30. maja 2022. godine.

"Tokom procesa dubinske provere otkriveno je da finansijski izveštaji iz prethodnih godina nisu potpuni, pa su potencijalna kršenja pravila odmah prijavljena relevantnim regulatorima. Klub je pokazao bez presedana transparentnost i nastaviće da sarađuje sa FA kako bi se slučaj što pre okončao", navodi se u saopštenju.

U julu 2023. Čelsi je postigao dogovor sa Uefa i uplatio 8,6 miliona funti (10 miliona evra) zbog "nepotpunog finansijskog izveštavanja" tokom Abramovičeve ere, nakon što je nova vlasnička grupa proaktivno dostavila dokumentaciju evropskoj kući fudbala.