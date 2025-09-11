Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske na Marakani, ali je FSS jednim potezom uspeo da ulepša dan jednoj legendi.

Na poziv Fudbalskog saveza Srbije, legendarni golman Crvene zvezde i naše reprezentacije, Zvonko Milojević, bio je gost na tribinama Marakane.

Ovo je bio prvi njegov dolazak na Marakanu posle utakmice Crvena zvezda - Udineze, a na stadionu su bila i njegova deca Mladen, Magdalena i Tijana.

Zvonko je meč gledao u novom golmanskom dresu koji su mu za rođendan, 30. avgusta, poklonili Dragan Džajić i Branko Radujko.

Na ovaj način FSS je nastavio da vodi računa o bivšim reprezentativcima i Savez će se, kao i do sada, truditi da što veći broj nekadašnjih igrača koji su nastupali za nacionalni tim bude na tribinama.