Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Engleske na Marakani, ali je FSS jednim potezom uspeo da ulepša dan jednoj legendi.

Na poziv Fudbalskog saveza Srbije, legendarni golman Crvene zvezde i naše reprezentacije, Zvonko Milojević, bio je gost na tribinama Marakane.

Foto: Fss

Ovo je bio prvi njegov dolazak na Marakanu posle utakmice Crvena zvezda - Udineze, a na stadionu su bila i njegova deca Mladen, Magdalena i Tijana.

Zvonko je meč gledao u novom golmanskom dresu koji su mu za rođendan, 30. avgusta, poklonili Dragan Džajić i Branko Radujko.

Čelnici FSS posetili Zvonka Milojevića Foto: Fss

Na ovaj način FSS je nastavio da vodi računa o bivšim reprezentativcima i Savez će se, kao i do sada, truditi da što veći broj nekadašnjih igrača koji su nastupali za nacionalni tim bude na tribinama.

