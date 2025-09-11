Slušaj vest

Nekadašnji brazilski reprezentativac Felipe Melo evocirao je uspomene iz detinjstva i bogate karijere u intervjuu za Gazzetta dello Sport, uoči velikog italijanskog derbija između Intera i Juventusa, dva kluba čije je boje branio tokom karijere.

Melo je razgovor započeo prisećanjem na njegovo odrastanje u Brazilu:

- Sa 15 godina u Brazilu, našao sam se licem u lice sa visokim tetoviranim narko-bosom. S vremena na vreme, družio sam se sa takvim ljudima. Jednog dana, taj čovek me je odveo na stranu, pogledao me u oči i rekao da će me upucati ako me ponovo vidi da se motam opasnim krajevima, ‘imaš budućnost u fudbalu, ne želim da te vidim ovde’. Poslušao sam ga. Ne znam šta se desilo sa njim, mislim da je mrtav."

1/4 Vidi galeriju Felipe Melo Foto: Bildbyran / ddp USA / Profimedia, Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

U Juventusu je ostavio ogroman trag.

- Lepe uspomene me vežu za Torino. Odigrao sam skoro sto utakmica u Juventusu, ali sam bio mlad i nezreo. Napravio sam na desetine grešaka i za svaku od njih skupo platio. Sećam se kad sam izgubio loptu, a publika krenula da mi zviždi. Počeo sam da psujem i rekao im da svi idu dođavola. Kad sam stigao kući, supruga me je izgrdila. Bio sam kao dete, svađao se sa svima, uzvraćao, bio sam mrzovoljan, nervozan. Čak sam i sa Đorđom Kjelinijem svađao, što je poznato. Sad smo se pomirili."

Uprkos svemu, Inter zauzima posebno mesto u njegovom srcu.

- Inter je u mom srcu. Kod kuće još uvek imam uramljenu naslovnu stranu Gazete posle gola Veroni kad sam otišao da poljubim ženu. Bilo je to 2015. godine, a naslov je bio ‘beg do poljupca’. Kad me je Roberto Manćini zvao da dođem, nisam oklevao ni sekundu. Žao mi je što nisam duže ostao - rekao je Melo.