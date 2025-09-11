KRSTAJIĆ KANDIDAT ZA SELEKTORA: Njegova cena odgovara njegovom nivou...
Bivši selektor Srbije Mladen Krstajić kandidat je za upražnjenu klupu reprezentacije Kazahstana.
Kazahstan se razišao sa Alijem Alijevom, posle ubedljivog poraza od Belgije sa 6:0.
Kazahstanci se bacili u potragu za novim selektorom, a kako kaže Jermuhamed Maulen PR ove reprezentacije, ponuđena su dva srpska trenera.
“Juče sam razgovarao sa stranim fudbalskim agentima, agentima iz Srbije. Raspitao sam se u vezi sa trenerima iz Rusije. Jedan od njih je ponudio Gončarenka, ali je odmah odbijena ta opcija. On nije radio sa nacionalnim selekcijama, poslednju godinu je bez posla, a i karakter mu je problematičan”, istakao je Maulen i dodao:
“Gledali smo kriterijum da trener bude mlađi od 55 godina: predložili su mi Mladena Krstajića i Milića Čurčića. Milić Čurčić dobro poznaje kazahstanski fudbal, govori engleski jezik, zna napamet igrače poput Orazova, Asrankulova, Česnokova… Mladen Krstajić je odličan kandidat. Njegova cena odgovara njegovom nivou. Proverili smo platu: 300.000 dolara (oko 255.000 evra, prim. aut.) godišnje”, objasnio je Maulen.