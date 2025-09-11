"Ne mogu da ga shvatim, on kao da povremeno ima sreće. Pitanje da li je isti igrač kakav je bio poslednje dve godine. Ono što je sigurno, ne može biti ključni igrač ekipe, iako u njemu vidim jakog napadača. Ako bi ovako nastavio, izvinio bih mu se, ali nisam njegov obožavalac. Čak i činjenica da je ostao uprkos tome što ga više ne žele, kao da samo ima želju da pokupi sav novac iz poslednje godine ugovora", kazao je Kostakurta u intervjuu za italijanski "Quotidiano Sportivo".