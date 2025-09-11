Slušaj vest

Dušan Vlahović i dalje je jedno od najzvučnijih imena kada su u pitanju transfer priče u Seriji A.

Srpski napadač ne prestaje da puni stupce italijanskih medija, ovoga puta zbog sve glasnijih spekulacija o mogućem prelasku iz Juventusa u Milan.

Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Sada se tim povodom oglasio i legendarni defanzivac "rosonera" Alesandro Kostakurta, koji je bez ustručavanja poručio da nije za to da Vlahović obuče crveno-crni dres.

"Ne mogu da ga shvatim, on kao da povremeno ima sreće. Pitanje da li je isti igrač kakav je bio poslednje dve godine. Ono što je sigurno, ne može biti ključni igrač ekipe, iako u njemu vidim jakog napadača. Ako bi ovako nastavio, izvinio bih mu se, ali nisam njegov obožavalac. Čak i činjenica da je ostao uprkos tome što ga više ne žele, kao da samo ima želju da pokupi sav novac iz poslednje godine ugovora", kazao je Kostakurta u intervjuu za italijanski "Quotidiano Sportivo".

Dušan Vlahović, Juventus
profimedia-1033011862 copy.jpg
Screenshot 2025-09-01 134820.jpg
Dušan Vlahović

Dušan Vlahović posle Letonije Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić