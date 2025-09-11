Slušaj vest

Danski fudbaler Kristijan Eriksen novi je igrač Volfsburga, preneo je nemački klub.

"Volfsburg je moj prvi klub u Bundesligi i veoma se radujem ovom novom izazovu. Uveren sam da možemo da ostvarimo velike stvari zajedno. Razgovori sa čelnicima kluba protekli su odlično", izjavio je Eriksen.

Iskusni vezista odigrao je 310 utakmica u Premijer ligi, a od 2013. do 2020. nastupao je za Totenhem. Igrao je i za Ajaks, Brentford i Inter iz Milana.

"Dolaskom Kristijana Eriksena dobijamo fudbalera koji je prošao sve na najvišem nivou. Njegovo ogromno iskustvo, kvalitet na terenu i ličnost biće posebno dragoceni za naše mlade igrače", istakao je sportski direktor Volfsburga Sebastijan Šindzijelorc.

Eriksen je u centru pažnje bio na Evropskom prvenstvu 2021. godine kada je kolabirao na meču Danske i uz pomoć defibrilatora mu je spašen život. Kasnije mu je ugrađen uređaj za praćenje rada srca.

1/12 Vidi galeriju POGLEDAJTE TRENUTAK KADA DANAC GUBI SVEST: Grčevita borba za ŽIVOT Kristijana Eriksena! Ceo svet u ŠOKU! VIDEO Foto: EPA

Za reprezentaciju Danske odigrao je 144 utakmice i postigao 46 golova.

(Beta)