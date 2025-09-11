Slušaj vest

Real Madrid je odlično počeo sezonu sa maksimalnim učinkom u prva tri kola.

Međutim nisu svi zadovoljni u "kraljevskom klubu" pogotovo oni koji nisu u prvom planu kod Ćabi Alonsa

Među njima je i Antonio Ridiger, koji je nedavno ušao i u žešći sukob na treningu Reala sa Vinisijusom Žuniorom.

Sve je počelo kada je Nemac oštro startovao na Brazilca, nakon čega su usledile grube reči i guranje.

Alonso je odmah reagovao i poslao Ridigera kući da smiri situaciju, uz reči španskog stručnjaka "doviđenja" upućene Nemcu.

Ridiger se kasnije izvinio saigračima, posebno Vinisijusu, ali ostaje njegovo nezadovoljstvo time što nije u prvom planu kod Alonsa, kao i da mu ugovor ističe u junu 2026.

Klub ne želi da produži saradnju, a kako je prelazni rok prošao Ridiger se nalazi na "ničijoj zemlji" i zato je nervozan.

Za madridski klub je odigrao 157 utakmica, postigavši sedam golova i imavši četiri asistencije.

Osvojio je Ligu šampiona, La Ligu, dva UEFA Superkupa, Kup kralja i Superkup Španije, dok je prethodno sa Čelsijem osvojio FA kup, Ligu Evrope, Ligu šampiona, UEFA Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo.