FRKA NA TRENINGU REALA: Alonso poslao zvezdu tima kući i poručio mu - "Doviđenja"!
Real Madrid je odlično počeo sezonu sa maksimalnim učinkom u prva tri kola.
Međutim nisu svi zadovoljni u "kraljevskom klubu" pogotovo oni koji nisu u prvom planu kod Ćabi Alonsa
Među njima je i Antonio Ridiger, koji je nedavno ušao i u žešći sukob na treningu Reala sa Vinisijusom Žuniorom.
Sve je počelo kada je Nemac oštro startovao na Brazilca, nakon čega su usledile grube reči i guranje.
Alonso je odmah reagovao i poslao Ridigera kući da smiri situaciju, uz reči španskog stručnjaka "doviđenja" upućene Nemcu.
Ridiger se kasnije izvinio saigračima, posebno Vinisijusu, ali ostaje njegovo nezadovoljstvo time što nije u prvom planu kod Alonsa, kao i da mu ugovor ističe u junu 2026.
Klub ne želi da produži saradnju, a kako je prelazni rok prošao Ridiger se nalazi na "ničijoj zemlji" i zato je nervozan.
Za madridski klub je odigrao 157 utakmica, postigavši sedam golova i imavši četiri asistencije.
Osvojio je Ligu šampiona, La Ligu, dva UEFA Superkupa, Kup kralja i Superkup Španije, dok je prethodno sa Čelsijem osvojio FA kup, Ligu Evrope, Ligu šampiona, UEFA Superkup i Svetsko klupsko prvenstvo.