Slušaj vest

Madridski stadion Metropolitano izabran je za domaćina finala Lige šampiona u sezoni 2026/2027, navodi se na sajtu evropske kuće fudbala. Finale će se odigrati u subotu 5. juna.

To će biti drugi put da se finale najelitnijeg evropskog takmičenja igra na stadionu Atletika, posle 2019. godine, kada je Liverpul pobedio Totenhem 2:0.

Glavni grad Španije će šesti put biti domaćin finala Lige šampiona.

Na "Santjago Bernabeu" finala su se igrala 1956, 1969, 1980. i 2010. godine.

Finale Lige šampiona ove sezone igraće se 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti.

(Beta)

Ne propustiteFudbalDELIO JE PRAVDU U FINALU LIGE ŠAMPIONA, SADA DOLAZI U BEOGRAD! UEFA odredila arbitre za meč Srbije i Engleske, stiže jedan od najboljih svetskih sudija!
FudbalŽESTOK PRITISAK NAVIJAČA NA FIFA I UEFA! U pitanju je budućnost fudbala!
profimedia0788542647.jpg
FudbalNEOČEKIVANA ODLUKA UEFA! Finale Lige šampiona u novom terminu - više se neće igrati od 21.00!
Pehar, Liga šampiona
FudbalNEOČEKIVANI OBRT! UEFA NEĆE DOZVOLITI MEČ ZVEZDE I DINAMA IZ ZAGREBA?! Internet gori zbog jedne informacije: "Šanse da se to desi su nula odsto!"
FK Crvena zvezda

Sportski psiholog za Kurir: Kako se nositi sa porazima? Izvor: Kurir televizija