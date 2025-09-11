Slušaj vest

Transfer je završen na kraju prelaznog roka 1. septembra, ali ga je Fifa blokirala jer nije na vreme dobila svu dokumentaciju.

Atletik je naveo da je Fifa sada odobrila Fudbalskom savezu Španije da dobije međunarodni sertifikat transfera od Fudbalskog saveza Saudijske Arabije.

Registracija 31-godišnjeg fudbalera, koji je odrastao u Bilbau i igrao šest sezona za Atletik može da se obavi kada dokument bude podnesen, piše u saopštenju baskijskog kluba.

Laport dolaskom u Bilbao pokušava da se vrati u reprezentaciju Španije, sa kojom je prošle godine osvojio Evropsko prvenstvo, nakon što je izgubio mesto u timu.