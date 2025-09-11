Slušaj vest

Novi trener Notingem Foresta Ange Postekoglu rekao je da će možda morati da osvoji trofej u prvoj godini u tom fudbalskom klubu ako želi da zadrži posao.Postekoglu je u utorak imovan za novog trenera Foresta, nakon što je Nuno Espirito Santo dobio otkaz.

Australijski trener bio je bez posla od juna, kada je dobio otkaz u Totenhemu. On je trenirajući taj londonski klub izjavio da "uvek osvaja trofeje u drugoj godini u klubu", a obećanje je ispunio pošto je prošle sezone osvojio Ligu Evropa, što je bio prvi trofej Totenhema posle 17 godina.

On je dobio otkaz 16 dana posle tog trijumfa u Bilbau, pošto je ekipa zauzela 17. mesto u Premijer ligi, što je bio najlošiji plasman u istoriji kluba.

Kako je preneo Skaj, na konferenciji za novinare Postekoglu je upitan o osvajanju trofeja u drugoj sezoni.

"Osvojio sam ih nekoliko i u prvoj sezoni. U Seltiku sam osvojio duplu krunu prve godine, tako da...", rekao je 60-godišnji trener.

Na pitanje da li će osvojiti trofej prve sezone u Forestu, on je odgovorio: "Da, naravno da mogu".

"Možda ću morati, druže, kako bih ostao i drugu godinu ovde", dodao je Postekoglu.

On će pokušati da prekine niz od 35 godina bez trofeja, a imaće i priliku da odbrani titulu u Ligi Evropa.

"Želim da osvajam trofeje. To sam radio tokom čitave karijere. Gledajući prilike koje imam, svaki klub želi da bude uspešan, ali ono što sam video u poslednjih par godina, te ambicije podržane su delima. To su za mene savršeni uslovi", naveo je Postekoglu.

Govoreći o odlasku iz Totehema, trener je rekao da je mnogo pre finala Lige Evropa znao da će dobiti otkaz.

"Znao sam da se to sprema, pa nije bilo iznenađenje. Ali, osvojili smo trofej, imali smo paradu i to su bila sjajna tri dana i nisam hteo to da pokvarim, posle toga, nekako sam znao da je gotovo. Imao sam priliku da to procesuiram. Da li smatram da je to bilo nepravedno, drugi ljudi donose te odluke, to je na njima i morate da ih pitate za obrazloženje", naveo je on.

"Ono što znam je da sam imao dve veoma, veoma izazovne godine, ali radio sam sa fantastičnim ljudima u fudbalskom odeljenju. Navijačima smo doneli poteškoće, ali nisam naleteo ni na jednog koji nije želeo da me zagrli i odvede kući na večeru, pa mora da sam nešto dobro uradio", dodao je Postekoglu.

On je rekao je veoma ponosan na postignuto u Totenhemu i da će to zauvek nositi u srcu.

"Kako se završilo, zaista mnogo ne razmišljam o tome. Da budemo pošteni, otišao sam iz Seltika i Jokohame, siguran sam da su tamo zbog toga bili razočarani i shvatate da je to deo posla. Ali to mi je omogućilo da uđem u sve ovo i možda se ovakve stvari dešavaju sa razlogom", naveo je Postekoglu.