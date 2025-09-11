Slušaj vest

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine u procesu je "preotimanja" još jednog velikog bisera od strane FS Srbije, a kako je objavio "sportsport.ba" uskoro bi BiH mogla da dobije pojačanje na poziciji levog beka.

U pitanju je 18-godišnja nada Crvene zvezde Adem Avdić, koji je u pregovorima sa komšijskim Savezom oko igranja za tamošnji nacionalni tim. Pozicija levog beka je deficitarna u selekciji Bosne i Hercegovine, traži se kvalitetno rešenje, a veruje se da bi budućnost mogao biti upravo Avdić.

U jeku ovih priča, oglasio se i sam fudbaler, te na Instagramu demantovao sve navode.

- Srbija je moja jedina domovina! Ponosan sam što branim grb i boje ove zemlje - poručio je Adem Avdić uz tri srca u bojama srpske trobojke.

Adem je u Zvezdu stigao pre četiri godine. Dominirao je na turnirima širom Srbije i Evrope, kao i u omladinskim ligama.

Redovan je član mladih selekcija Srbije. Od ove godine je i U21 reprezentativac, što potvrđuje činjenicu da i FS Srbije ima velika očekivanja od njega.