Slušaj vest

Nekako ispod radara sportske domaće javnosti prošao je odličan rezultat reprezentacije do 19 godina, koja je trijumfovala na turniru "Stevan Ćele Vilotić".

Baš na dan kada su juniori Srbije savladali Portugal rezultatom 6:5 u Subotici, A tim Orlova doživeo je blamažu od Engleske (0:5) u kvalifikacijama za Mundijal 2026. godine.

Fudbalska reprezentacija Srbije U19, osvajač turnira Milan Ćele Vilotić za 2025. Foto: Fss

Razbili Portugalce

Neverovatnu utakmicu odigrali su momci iz selekcije koju vodi Gordan Petrić protiv izuzetno jake reprezentacije Portugala. U jednom trenutku vodili su rezultatom 4:0, pa su se Portugalci vratili na 4:4 i onda je uzbudljivo i dramatično bilo do kraja, kada je Srđan Borovina sa dva izuzetno efektna gola stavio tačku na ovu utakmicu.

Valja pomenuti da su ovi momci na memorijalu "Stevan Ćele Vilotić" pre Portugalaca, bili ubedljivi protiv Crne Gore (4:0) i Mađarske (3:1). Na ovom turniru postigli su 13 pogodaka, što govori o stilu selektora Gordana Petrića, ali i afinitetima mlađarije koja je uvek spremna da igra za gol više.

Gordan Petrić, selektor fudbalske reprezentacije Srbije U19 Foto: Fss

Sve biser do bisera

Ovu generaciju srpskih momaka čine veoma talentovani igrači, koji plene kvalitetom, ali i ponašanjem. Tu su Zvezdini klinci Vasilije Kostov, Aleksa Damjanović, Đorđe Ranković, Uroš Đorđević i Luka Zarić, njihovi dojučerašnji saigrači, Strahinja Stojković iz Sent Etijena i Vuk Draškić iz OFK Beograda, zatim Stefan Mladenović iz TSC, Ahmed Hadžimujović iz Novog Pazara, Vasilije Novičić iz IMT, Stefan Petrović, Dušan Makević, Bogdan Kostić i Nikola Simić iz Partizana, Jovan Milosavljević iz Železničara, Andrej Bačanin iz Bazela, dvojica srpskih sinova iz Engleske Luis Zečević Džon iz Arsenala i Edvard Ibrović-Flečer iz Mančester junajteda...

U najvažnijoj utakmici na turniru protiv Portugala punim sjajem zablistao je Srđan Borovina, koji je odigrao drugih 45 minuta umesto Alekse Damjanovića. Mladi napadač Vojvodine koji je 26. februara napunio 18 godina pokazao je da poseduje izuzetan potencijal. E, sad ono što je neverovatno za ovog momka je da nema nijednu utakmicu za prvi tim Vojvodine. Neshvatljivo.

1/11 Vidi galeriju Srbija U19 osvajači turnira "Stevan Ćele Vilotić" Foto: Fss

Tuga, Borovina bez minuta u prvom timu Vojvodine

Vojvodina u svojim redovima ima pravog bisera, ali on za razliku, na primer klinaca iz Crvene zvezde, Partizana, ili svih ostalih koje smo pobrojali, Srđan Borovina još nije osetio slast seniorskog fudbala. A, bio je prvi strelac tek završenog memorijala. Ima ugovor sa Starom damom iz Novog Sada do leta 2027. godine. Možda je baš turnir u Subotici i dva gola protiv Portugala, prava preporuka Srđane Borovine da Vojvodina konačno pogleda u svoje dvorište i da šansu svom detetu.

Na sajtu FK Vojvodina, među prvotimcima na pozicijama napadača registrovani su Aleksa Vukanović (33), Stefan Stanisavljević (23), Džon Meri (32), Ibrahim Mustafa (25), Damjan Đokanović (17), Milan Kolarević (21) i Milutin Vidosavljević (24). Ne bi bilo dobro da se Vojvodini desi novi slučaj poput Jovana Miloševića (20), koji je pre dve godine otišao u Štutgart za 1,2 miliona evra, a sada je prvi napadač Partizana, gde igra na pozajmici.

1/9 Vidi galeriju Srđan Borovina Foto: Fss

Novi Sad plače za svojom decom

Ne smeju ljudi iz FK Vojvodina da smetnu s uma kako su olako izgubili i Lazara Jovanovića (18), koji je letos iz Crvene zvezde otišao takođe u Štutgart, za pet miliona evra. Isto tako, svi oni koji prate Vojvodinu sećaju se defanzivca Milana Majstorovića (20) koji je bez utakmice za prvi tim Vojvodine, za istu sumu kao i Milošević u februaru 2023. prodat u moskovski Dinamo.

Iskreno se nadamo da neki novi vetrovi duvaju Novim Sadom, što možda pokazuje i objava kluba na zvaničnim profilima na društvenim mrežama:

- Naš Srđan Borovina, kapiten omladinaca Vojvodine, osvojio je sa U19 reprezentacijom Srbije memorijalni turnir "Stevan Ćele Vilotić" u neverovatnom finalu protiv Portugala koje je završeno rezultatom 6:5! Bora je u finalu postigao dva gola, prvi za vođstvo od 5:4, i konačni za pobedu 6:5 i ujedno je najbolji strelac ovog turnira. Ponosni smo što Voša i Srbija imaju ovakvog igrača pred kojim je sigurno svetla budućnost!