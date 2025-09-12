Slušaj vest

FK Crvena zvezda i njeni navijači žele da nedeljno veče od 17.00 časova bude zauvek zapamćeno.

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Železničar iz Pančeva u 8. kolu Superlige Srbije, a ulaz na utakmicu je slobodan.

Bakljada Delija na Marakani Foto: Printskrin/Telegram

Na meču između Crvene zvezde i Železničara, crveno-beli će obeležiti 62. rođendan stadiona, popularne Marakane.

Na društvenim platformama navijačke grupe "Delije Sever", objavljen je video u kom navijači pozivaju sve pristalice crveno-belog kluba da u nedelju dođu na stadion.

Oni su na travi stadiona "Rajko Mitić" bakljama napravili oblik kuće, time ga okarakterisavši kao njihov drugi dom uz poruku:

"Kućo, svi na rođendan!"

Mladi fudbaler Crvene zvezde Vasilije Kostov pozvao je takođe navijače, da u što većem broju dođu na stadion "Rajko Mitić" u nedelju.

- Siguran sam da će zvezdaši napraviti sjajnu atmosferu na proslavi rođendana Marakane. Mislim da je naš stadion jedinstven, ne samo zbog izgleda, već i zbog istorije. Znamo svi koliko značajnih i legendarnih utakmica je odigrano upravo na Marakani. Želim pre svega da pozovem navijače da dođu u što većem broju na stadion, a verujem da će ambijent biti prelep kao i uvek kada su slavlja na domaćem terenu u pitanju - jasan je Kostov.

Vasilije Kostov želi još jedan trijumf u nizu Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC

Fudbaler rođen 2008. godine je istakao da crveno-bele očekuje veoma težak raspored mečeva u narednom periodu.

- Prvo da proslavimo rođendan Marakane i izađemo kao pobednici iz meča sa Železničarom, pa nas onda očekuje večiti derbi i meč u Ligi Evrope. Biće nam potrebna podrška, jer su pred nama teške utakmice. Od kako sam se priključio prvom timu odmah sam shvatio da svi moramo da pružimo maksimum na svakom meču i da je uvek prva sledeća utakmica najvažnija, a tako sam vaspitan i u Omladinskoj školi. Radujem se predstojećim izazovima, kao i svi saigrači jedva čekam da Liga Evrope počne. Već na startu ćemo igrati protiv izuzetnog protivnika i veoma mi je drago što je prva utakmica na našem stadionu, to je za nas izuzetno bitno. Verujem da ćemo imati sjajnu podršku, koja će nam mnogo značiti ne samo protiv Seltika, već i za dva gostovanja koja slede u Portugalu, kako bismo na pravi način započeli takmičenje - zaključio je Vasilije Kostov.