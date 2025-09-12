Slušaj vest

Tragična smrt čuvenog portugalskog fudbalera Dioga Žote i njegovog brata Andrea Silve potresla je čitavu planetu.

Dok porodica, prijatelji, navijači i fudbalski svet tuguju, neki ovu jezivu porodičnu tragediju koriste za jeftini senzacionalizam.

Tako je popularni portugalski tabloid "TV Guia" na svojoj naslovnici objavio jednu fotografiju Žotinog najboljeg prijatelja Rubena Neveša i udovice portugalskog asa Rute Kardoso sa namerom da ih predstavi kao ljubavni par.

Fotografija je nastala u trenutku prijateljskog pozdrava Neveša i Rute, tokom odavanja počasti tragično preminulom asu, a uredništvo sramnog tabloida iskoristilo ju je za stvaranje lažne i uvredljive priče.

Sam tekst bavio se prijateljstvom Neveša i Žote, ali fotografija je izazvala bes javnosti i žestoku reakciju fudbalera Al Hilala.

"Osoba koja je izabrala ovu fotografiju za naslovnu stranu ne zaslužuje da bude srećna. Moja supruga i ja smo zajedno više od 11 godina, imamo porodicu na koju sam ponosan i nikada nismo bili deo bilo kakvog skandala. Pomagali smo Rute i njenoj porodici koliko god možemo i to ćemo nastaviti da radimo. Ponosan sam na svoju ženu i porodicu, a ponosan sam i na snagu koju pokazuje Rute. Uvek ćemo biti tu za nju", poručio je Neveš.

Navodno, fudbaler je momentalo pokrenuo i pravni postupak, rešio je da tuži dabloid koji je na najgnusniji mogući način pokušao da podigne svoj tiraž.

Neveš i Žota bili su jako bliski prijatelji. Igrali su zajedno za Porto, Vulvse i reprezentaciju Portugala. Nakon Žotine smrti Neveš je pružao veliku podršku Ruti i porodici preminulog fudbalera. Nedavno je uradio tetovažu koja prikazuje Žotu i njega u zagrljaju, a u čast svog prijatelja odlučio je da u nastavku reprezentativne karijere nosi dres sa brojem 21.

Ruben Neveš - tetovaža Foto: Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / Profimedia

Kurir sport

Prvi gol na utakmici Srbija - Engleska Izvor: Kurir