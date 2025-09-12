Slušaj vest

Transfer je realizovan u poslednjim satima prelaznog roka. Bajern i Čelsi postigli su dogovor 72 sata pre kraja prelaznog roka, ali je Čelsi povukao saglasnost zbog povrede Lijama Delapa. Džekson i njegov tim već su bili u Minhenu kada je stigla odluka londonskog kluba, ali su odlučili da ostanu u Bavarskoj i čekaju rasplet.

Na kraju, svega tri sata pre zatvaranja prelaznog roka, dogovor je ipak postignut, Bajern je platio 16,5 miliona evra za jednogodišnju pozajmicu, uz obavezu otkupa ugovora vrednog 65 miliona evra ako Džekson odigra određeni broj utakmica (40, prema rečima počasnog predsednika Bajerna Ulia Henesa).

1/4 Vidi galeriju Bajern Minhen - Boka juniors Foto: Samah Zidan / AFP / Profimedia, Douglas Murray / Actionplus / Profimedia

"Bili su to teški trenuci, komplikovan period. Ipak, bio sam prilično siguran u odluku, ostao sam ovde jer sam želeo da igram za Bajern. Veoma sam ponosan", rekao je Džekson na promociji u Minhenu.

Sportski direktor Bajerna Maks Eberl naglasio je da je ključ u tome što je igrač sam želeo transfer: "Hteli smo fudbalera koji apsolutno želi da dođe kod nas. "Džeko" (Džekson) nam je jasno rekao da želi da ostane ovde i presrećni smo što je na kraju sve uspelo."