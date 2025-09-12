Slušaj vest

Generalni direktor FK Crvena zvezdaZvezdan Terzić rekao je da fudbalska reprezentacija Srbije i pored teškog poraza od Engleske ima šanse da se plasira na Mundijal 2026.

Naredna utakmica protiv Albanije 11. oktobra, ključna je za Orlove. Zvezdan Terzić nije želeo da ponižava selektora SrbijeDragana Stojkovića posle najvećeg poraza reprezentacije na domaćem terenu u istoriji.

Dao prijateljski savet - Zvezdan Terzić Foto: Nenad Kostić

- Utakmica je prošla i, kako kaže naš narod, za prosutim mlekom ne vredi plakati. Mnogi su stručnjaci rekli to što su imali da kažu. Nadam se da je selektor Stojković izvukao pouke. Treba da se okrenemo prvoj sledećoj utakmici, a to je Albanija. Ako njih dobijemo, na dobrom smo putu da izborimo plasman na Svetsko prvenstvo - rekao je Zvezdan Terzić i dodao:

- Treba nam dobra energija i fokus. Utakmica protiv Albanija uvek ima jači i kompleksniji prizvuk, nego samo sportski deo. Treba da donesemo dobru energiju i da se ta utakmica dobije.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

Prvi čovek FK Crvena zvezda veruje da će odgovorni u FSS napraviti dobru analizu poraza od Engleske i izvući pouke.



- Naravno da bismo želeli da se u Kataru i na Evropskom prvenstvu više uradilo, te na ovom sledećem se nadamo da će biti bolji utisak. Šta je bilo - bilo je! Ljudi koji su zaduženi za to treba da naprave dobru analizu zašto je to bilo jako slabo protiv Engleske. Bez obzira što je Engleska bila favorit - bio je jasan Zvezdan Terzić, koji je potom nastavio:

- Nije čudo što je pobedila, ali svima nama je zasmetalo što reprezentacija nije pružila jači otpor, što nije pokazala nešto što bi zadovoljilo narod. Analizom nek se bavi selektor, mi treba da se okrenemo Albaniji i da obezbedimo plasman na Svetsko prvenstvo.

Protiv Albanije će sve biti jasno - Dragan Stojković Piksi Foto: Starsport

Fudbalska reprezentacija Srbije zauzima treće mesto u svojoj grupi sa sedam bodova, ali i utakmicom manje od direktnog konkurenta selekcije Albanije koja ima osam. Plasman na Mundijal Engleska je već praktično obezbedila, jer ima maksimalan učinak od 15 bodova. Ukoliko bude druga, Srbija će igrati baraž za plasman na Svetsko prvenstvo 2026. godine.