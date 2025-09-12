ON MENJA ŠERIFA U NAPADU CRVENE ZVEZDE! Vreme je za novu "krv" u špicu srpskog šampiona!
Šerif Endijaj napušta Crvenu zvezdu!
Turski klub Samsun iskeširaće 5.000.000 evra za Šerifa koji je u Zvezdu stigao 2023. godine i posle dve uspešne sezone sa crveno-belima napušta Marakanu.
Ovim transferom Zvezda je zaradila ozbiljnu svotu novca, ali u isto vreme i "raščistila" gužvu u samom špicu.
Šerif odlazi, a kao logična zamena za njega nameće se iskusni Marko Arnautović koji je od dolaska u Zvezdu, pre svega zbog problema sa povredom, postigao samo jedan gol.
Pored Arnautovića tu je i Bruno Duarte, ali nema dileme da će nakon prodaje Šerifa sada sav teret zvezdinog napada pasti na iskusna pleća Marka Arnautovića.
Ostaje nam da vidimo da li će Arnautović već 20. septembra protiv Partizana u 177. večitom derbiju od prvog minuta istrčati na teren i pokazati sav svoj raskošni talenat u svetkovini srpskog fudbala.
BONUS VIDEO: