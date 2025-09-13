Slušaj vest

Ukrajinka Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a neretko joj šalju i zahteve za - brak.

Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme se - provokativna, fotka! 

Njene objave broje na hiljade lajkova, a eo i njenih slika da se uverite zašto je to tako:

Alena Omovič Foto: Instagram

Čuveni fudbaler snimao svoju 18 godina mlađu devojku Izvor: Instagram