Slušaj vest

Ukrajinka Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a neretko joj šalju i zahteve za - brak.

Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme se - provokativna, fotka!

Njene objave broje na hiljade lajkova, a eo i njenih slika da se uverite zašto je to tako:

1/7 Vidi galeriju Alena Omovič Foto: Instagram