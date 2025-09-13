Ova cica veoma je popularna među fudbalerima.
Fudbal
UKRAJINSKA BOMBA RAZBUCALA INSTAGRAM: Žali se da joj fudbaleri šalju nepristojne ponude, a od njenih fotki - zastaje dah!
Ukrajinka Alena Omovič više puta se žalila kako dobija nepristone ponude od raznih fudbalera, a neretko joj šalju i zahteve za - brak.
Ipak, ona im iz dana u dan daje sve više razloga da joj dosađuju jer na njenom Instagram profilu skoro svakog dana osvane po neka nova, razme se - provokativna, fotka!
Njene objave broje na hiljade lajkova, a eo i njenih slika da se uverite zašto je to tako:
Alena Omovič Foto: Instagram
