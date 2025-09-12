Slušaj vest

"Imali su manje potresa od nas i zadržali gro ekipe. S te strane su u prednosti, ali pohvalio bih moje igrače. Imam puno poverenje u njih. Gladni su uspeha, uprkos nekim lošijim poslednjim izdanjima. Nadam se da ćemo u Staroj Pazovi opravdati očekivanja i biti puno bolji", rekao je Vladimir Gaćinović novinarima na Gradskom stadionu.

OFK Beograd i Novi Pazar igraće u subotu od 19.30 u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi.

"Optimizam pojačava činjenica da smo kompletni, izuzev Arde Kiliča. Vratio nam se i Žulijus Edjike Opara. Imaćemo puno veći izbor. Verujem u isti ishod kao krajem maja", kazao je Gaćinović.

Novi Pazar je u poslednjem kolu prošlog prvenstva pobedom nad OFK Beogradom u Zaječaru od 3:2 izborio premijerni plasman na evropsku scenu.

Vezni fudbaler Novog Pazara Ivan Davidović ocenio je da će se najveća borba voditi na sredini terena.

"Očekujem da budemo agresivni, da pokažemo karakter i osvojimo sva tri boda. Sve im kreće od Miljana Momčilovića i Henrija Ada. Ako ih zatvorimo, imaćemo veći posed i lakše ćemo proći. Možda je ofanzivna tranzicija neka naša prednost", dodao je Davidović.

(Beta)