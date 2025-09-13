Slušaj vest

Prednost Hetafeu doneo je Mario Martin golom u četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena, a konačan rezultat je postavio Borha Majoral pogotkom u devetom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Ovijedo je od 80. minuta igrao sa igračem manje, pošto je tada drugi žuti karton dobio Federiko Vinas.

Srpski vezista Luka Ilić odigrao je celu utakmicu za ekipu Ovijeda, koju sa klupe predvodi njegov sunarodnik Veljko Paunović.

Hetafe je treći na tabeli sa devet bodova, dok Ovijedo zauzima 15. mesto sa tri boda.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Hetafe protiv Barselone, a Ovijedo protiv Elčea.

