Fudbalska reprezentacija Srbije neće po dobrom pamtiti septembarski ciklus kvalifikacija za Mundijal 2026, pošto je od Engleske doživela pravi debakl - 0:5.

Prethodnih dana dosta se polemisalo i debatovalo o ovoj utakmici. Za Kurir je o ovoj temi nedavno pričao i Milorad Kosanović.

To nam je što nam je - Miroslav Nestorović Foto: Privatna Arhiva

Sem kritika na račun selektora Dragana Stojkovića i fudbalera, malo je onih koji su hladne glave analizirali utakmicu i pokušali da detektuju probleme.

Miroslav Nestorović, fudbalski menadžer, pokušao je da pronađe uzroke neuspeha srpske reprezentacije.

- Kod nas ljudi vole da se use.. u život, čim osete da mogu. Nažalost, takvi smo. Mi smo protiv Engleske primali golove izsopstvenih grešaka. Tačnije, išli smo iz greške u grešku. Prvi gol. Hari Kejn je ostao sam. Gde je bio Nikola Milenković? Sine, gledaš u igrača, a ne u loptu. Ne verujem da mu je Piksi rekao da ne bude pored njega. Drugi gol. Strahinja Pavlović je u kvalifikacijama bio jedan od naših najboljih igrača. Ali je u tom trenutku zaspao. Posle toga, nigde ga nije bilo - govori za Kurir Miroslav Nestorović i nastavlja:

Hari Kejn, posle utakmice Srbije i Engleske u Beogradu Foto: Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©/Srdjan Stevanovic/STARSPORT ©

- Vidim pohvale za golmana Đorđa Petrovića, ali ima i njegove krivice. Sa nekoliko kritičnih pasova po zemlji izbacio je odbranu iz sigurnosti. Kod trećeg gola, umesto da loptu odbije na stranu, on ju je odbio pravo. Pravo na nogu protivniku... Nikola Milenković zakasni i skrivi crveni karton. Pa, onaj penal. Čist kao suza, veliki kiks Strahinje Erakovića. Od pet golova Engleza, četiri su došla posle skandaloznih grešaka naših igrača. Nažalost, ljudi to ne žele da vide. Samo bi da pljuju...

I nije se tu zaustavio Nestorović.

- Englezi pored Španaca igraju najbolji fudbal na svetu. Svi drugi se muče. Piksi je nešto pokušao sa odbranom... I najveću grešku je tu napravio, kad je izbacio iz startne postave Miloša Veljkovića. A, trojka Milenković, Veljković i Pavlović dosad je odlično funkcionisala. Pokušao je sa Nedeljkovićem i Erakovićem... I pogrešio. Englezi su nas otvorili i mi smo se raspali. Bukvalno. Englezi su iznad nas. Kad se zadese dve do tri nesreće, onda dobiješ ovo što smo mi dobili. I onda krene uzvikivanje sa tribina... A, to nema veze sa fudbalom.

Srbija - Engleska

Ukazao je Nestorović na još jedan problem srpske reprezentacije.

- Ko od naših fudbalera igra standardno? Imamo Lukića, Milenkovića, golmana Petrovića i Živkovića. A, ovaj poslednji igra u Grčkoj, ne u jakoj ligi. Samo četvorica! Svi ostali su rezerve, nisu starteri. Da li je mogao da počne Samardžić? Ili Kostić? Mitrović? Pa, on ima pet kila više! Nažalost, ni oni nisu standardni. Kažu, neki, ovi analitičari, što veze nemaju - da napadnemo Engleze! Kako? Sa čime?

Albanija kao meč "biti ili ne biti" - Dragan Stojković Piksi Foto: Starsport

Naredna utakmica protiv Albanije, najvažnija je za Srbiju.

- Pred početak kvalifikacija cilj je bio da uđemo u baraž. Očekujem da to bude teška utakmica. Mislim da je Piksi spreman za tako nešto i da će on isterati to kako treba. Po meni, dobićemo utakmicu 100 odsto! Nema govora. Nivo njih i nas... Oni su veći ratnici, ali smo mi inteligentniji. Bilo bi dobro da igramo u Leskovcu, a ne na Marakani, zbog "namesnek atmosfere". Po meni, na stadionu ne bi trebalo da se čuju bilo kakva uzvikivanja koja nemaju veze sa fudbalom, već da tu budu ljudi koji će biti dušom i srcem uz reprezentaciju. Energija mnogo znači - rekao je Nestorović i poentirao:

- Očekujem Srbiju u formaciji 3-4-1-2, ili tako nešto. Neće biti ona petica pozadi kao protiv Engleza ili Španije.