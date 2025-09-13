CRVENA ZVEZDA BEZ SPECIJALISTE ZA "VEČITI DERBI" STIŽE U HUMSKU: Partizan može da odahne, Milojević mora da pronađe novu udarnu iglu!
Fudbaleri Partizana ugostiće Crvenu zvezdu u subotu, 20. septembra od 19.00, u okviru 177. večitog derbija.
Partizan može da odahne nakon transfera Šerifa Endijae iz Crvene zvezde i Samsun, pošto je senegalski golgeter u periodu od 2023. pa do fenruara 2025. godine, protiv crno-belih postigao čak osam golova!
Noćna mora za crno-bele ovoga puta neće napasti "parni valjak", a Vladan Milojević će morati da pronađe novog "specijalistu" za okršaje sa Partizanom.
Možda će Marko Arnautović biti taj, ali treba napomenuti da će austrijskom napadaču ovo biti prvi večiti derbi u karijeri.
Učinak Šerifa Endijae protiv Partizana!
20. decembar 2023 Partizan – Crvena zvezda 2:1 1 gol (71. minut)
9. mart 2024 Crvena zvezda – Partizan 2:2 1 gol (67. minut)
20. april 2024 Crvena zvezda – Partizan 3:2 1 gol (92. minut)
23. septembar 2024 Partizan – Crvena zvezda 0:4 3 gola (24, 55, 65. minut)
22. februar 2025 Crvena zvezda – Partizan 2:1 2 gola (46, 51. minut)
