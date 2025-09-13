Slušaj vest

Fudbaleri Juventusa slavili su nad Interom sa 4:3 (2:1) u meču trećeg kola Serije A.

Srpski fudbaler Dušan Vlahović na terenu je bio od prvog minuta, dok je Filip Kostić nije ulazio u igru.

"Stara dama" je prva zatresla mrežu, u 14. minutu susreta, a strelac je bio Lojd Keli. Inter je do izjednačenja stigao u 30. minutu pogotkom HakanaČalhanoglua.

Novu prednost Juventusu doneo je Kenan Jildiz u 38. minutu, a novo poravnanje gostima opet Hakan Čalhanoglu - on je bio precizan i u 65. minutu.

Preokret "neroazura" viđen je u 76. minutu, a za njega se pobrinuo Markus Tiram. U 83. minutu Juventus stiže do izjednačenja preko Kiphrena Tirama.

Konačan rezultat i pobedu domaćem timu doneo je Vasijie Adžić u prvom minutu sudijske nadoknade.

Torinski crno-beli su ostvarili treću pobedu i prvi su na tabeli sa devet bodova.

Inter je posle pobede u prvom kolu pretrpeo dva uzastopna poraza i zauzima 11. mesto sa tri boda.