Fudbaleri Borusije Dortmund slavili su protiv Hajdenhajma sa 2:0 u okviru trećeg kola Bundeslige.

Milionerima je olakšan posao bio jer je u 22. minutu Zizvivadze zaradio direktan crveni karton zbog nesmotrenog starta.

Terensku prednost su gosti iskoristili u 34. minutu i preko Girasija došli do vođstva. Nastavili su izabranici Nika Kovača da napadaju i u nadoknadi prvog dela došli do drugog gola.

1/8 Vidi galeriju BORUSIJA DORTMUND U FINALU LIGE ŠAMPIONA: PSŽ pogađao PREČKE i STATIVE, Humels UTIŠAO Park Prinčeva i odveo "milionere" na Vembli! Foto: Federico Pestellini / Panoramic / Profimedia, Abdullah Firas/ABACA / Abaca Press / Profimedia, MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia

Adejemi je lepo probio i poslužio Bajera, koji je zatresao mrežu. Do kraja susreta je Borusija kontrolisala meč, i bez problema privela utakmicu kraju. Goleadu smo videli na meču Union Berlina i Hofenhajma, gde su gosti odneli trijumf 4:2.

Kramarić i Aslani su doneli Hofenhajmu dva gola prednosti u nadoknadi prvog poluvremena. Ansa je početkom drugog smanjio prednost, da bi tri minut kasnije Aslani došao do drugog pogotka na meču.

Rote je ponovo doveo Union na gol zaostatka, ali je Lemperi sa bele tačke potvrdio trijumf gostiju.

Andrej Ilić je bio ceo meč na terenu za ekipu iz Berlina, ali bez doprinosa.

Bundesliga, 3. kolo:

Bajer L. – Ajntraht F. 3:1 (2:0)

Grimaldo 10, 90+8, Šik 45+4p – Uzun 52

Subota:

Frajburg – Štutgart 3:1 (0:1)

Matanović 81, 90+1p, Šerhant 86 - Demirović 20

Hajdenhajm – Borusija D. 0:2 (0:2)

Girasi 34, Bajer 45+6

Majnc – Lajpcig 0:1 (0:1)

Bakajoko 40

Union B. – Hofenhajm 2:4 (0:2)

Ansa 49, Rote 71 - Kramarić 45+1, Aslani 45+3, 52, Lemperi 82p

Volfsburg – Keln u toku

18.30 Bajern M. – Keln

Nedelja:

15.30 Sankt Pauli – Augzburg

17.30 Borusija M. – Verder

