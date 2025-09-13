Fudbaleri Kaljarija pobedili su na svom terenu Parmu 2:0, u utakmici trećeg kola italijanske Serije A.
KALJARI UPISAO PRVENAC U SERIJI A: Parma se ispromašivala i pretrpela poraz
Prednost Kaljariju doneo je Jeri Mina golom u 33. minutu, a konačan rezultat je postavio Matija Felići pogotkom u 77. minutu.
Kaljari je šesti na tabeli sa četiri boda, dok Parma zauzima pretposlednje, 19. mesto sa jednim bodom.
Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Kaljari protiv Lečea, a Parma u Kremoni protiv Kremonezea.
(Beta)
