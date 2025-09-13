Slušaj vest

Prednost Kaljariju doneo je Jeri Mina golom u 33. minutu, a konačan rezultat je postavio Matija Felići pogotkom u 77. minutu.

Kaljari je šesti na tabeli sa četiri boda, dok Parma zauzima pretposlednje, 19. mesto sa jednim bodom.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Kaljari protiv Lečea, a Parma u Kremoni protiv Kremonezea.

(Beta)

Ne propustiteFudbalLEGENDA MILANA ŽESTOKO OPLELA PO VLAHOVIĆU - NE ŽELI SRBINA NA "SAN SIRU": "Ono što je sigurno, ne može biti ključni igrač ekipe..."
Dušan Vlahović u dresu Juventusa
FudbalSRAMAN UDAR NA DUŠANA VLAHOVIĆA! Čuveni fudbaler ponovo brutalno isprozivao Srbina: Širi ruke kao kralj, a ustvari je promašaj...
Dušan Vlahović, Juventus
FudbalOVOME SE NIKO NIJE NADAO! Inter pao u Milanu od Udinezea!
FK Inter
FudbalNASTAVLJA DA CEPA MREŽE: Kostić asistirao, Vlahović pocepao mrežu - drže Juventus, a oni žele da ih "najure" (VIDEO)
Dušan Vlahović

Grobari u elementu: Upalili baklje, Obradović ih moli da se smire Izvor: Kurir