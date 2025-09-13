Slušaj vest

Njukasl je pobedio golom koji je Nik Voltemade postigao u 29. minutu.

Crno-beli imaju pet bodova na devetom mestu na tabeli, a Vulverhempton je i dalje bez bodova i zauzima poslednje 20. mesto.

Fudbaleri Bornmuta pobedili su na svom terenu Brajton 2:1 i popeli se na treće mesto na tabeli.

Bornmut je poveo u 18. minutu golom Aleksa Skota, a izjednačio je Kaoru Mitoma u 48. minutu. ;Pobedu domaćima doneo je Antoan Semenjo u 61. minutu iz jedanaesterca.

Posle poraza u prvom kolu, Bornmut je ostvario treću uzastopnu pobedu i treći je na tabeli sa devet bodova. Brajton ima četiri boda na 12. mestu.

Fudbaleri Fulama pobedili su na svom terenu Lids 1:0 i ostvarili prvu pobedu u prvenstvu ove sezone.

Londonska ekipa pobedila je autogolom Gabrijela Gudmundsona u četvrtom minutu nadoknade vremena.

U duelu Kristal Palasa i Sanderlenda u Londonu bilo je nerešeno 0:0, a pogodaka nije bilo ni u Liverpulu u utakmici Evertona i Aston Vile.

Ranije danas Arsenal je u Londonu pobedio Notingem Forest 3:0.

Kasnije igraju Vest Hem - Totenhem i Brentford - Čelsi.

(Beta)