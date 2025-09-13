Fudbaleri Real Madrida pobedili su na gostujućem terenu Real Sosijedad 2:1, u utakmici četvrtog kola španskog prvenstva i ostvarili četvrtu pobedu.
MARDIĐANI PREŽIVELI CRVENI KARTON I PENAL: Real pobeđuje i kada je teško
Real je poveo u 12. minutu golom Kilijana Mbapea, koji je asistirao Ardi Guleru kod drugog pogotka u 44. minutu. Guler je postigao gol i u drugom minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije gol poništen zbog ofsajda.
Konačan rezulat postavio je Mikel Ojarsabal u 56. minutu iz jedanaesterca.
Real je od 32. minuta igrao sa desetoricom, pošto je crveni karton dobio Din Hojsen.
Ekipa Ćabija Alonsa ostvarila je četvrtu pobedu i prva je na tabeli sa svih 12 bodova.
Real Sosijedad je posle dva remija na početku sezone pretrpeo dva uzastopna poraza i sa dva boda zauzima 17. mesto.
Ranije danas Hetafe je pobedio Ovijedo 2:0.
Kasnije igraju Atletik Bilbao - Alaves i Atletiko Madrid - Viljareal.
(Beta)
