ZVEZDA ZOVE NAVIJAČE NA ROĐENDAN MARAKANE I SPEKTAKL: Mirko Ivanić juri vredan jubilej! Uz pomoć Delija može da ostvari cilj!
Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 17.00 časova igraju protiv Železničara iz Pančeva, u okviru osmog kola Superlige Srbije.
Navijači crveno-belih i svi simpatizeri kluba proslaviće 62. rođendan Marakane, a svi koji dođu na stadion "Rajko Mitić" uživaće u istinskom spektaklu.
FK Crvena zvezda omogućila je svim svojim navijačima besplatan ulaz, tako da se očekuje lepa i pristojna poseta. Proteklih dana Delije su pozvale originalnom bakljadom u obliku kuće, sa terena Marakane, sve simpatizere kluba.
Posebnu pažnju na utakmici Crvene zvezde i Železničara privlači učinak kapitena Mirka Ivanića protiv ekipe iz Pančeva.
Ivanić jejuče, u subotu proslavio svoj 32. rođendan, a protiv Železničara je do sada odigrao tri meča i svaki put zatresao mrežu. Prvi gol postigao je 11. novembra 2023. godine, kada je Zvezda slavila u gostima rezultatom 1:2.
Drugi put se kapiten Zvezde protiv ekipe iz Pančeva upisao u listu strelaca na Marakani 14. aprila 2024. godine u trijumfu od 3:0. Do trećeg pogotka iskusni vezni fudbaler je stigao 26. februara 2025, u novoj pobedi na gostujućem terenu rezultatom 1:3.
Na večerašnjem meču pored prilike da ponovo obraduje zvezdaše, Ivanić će moći da stigne i do jubileja, 100. pogotka u crveno-belom dresu. Iskusni fudbaker je do sada 98 puta zatresao protivničke mreže u dresu Crvene zvezde, a sada je blizu da ostvari još jedan sjajan rezultat.