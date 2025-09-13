Slušaj vest

Dvostruki strelac bio je Hari Kejn, koji je golove postigao u 26. minutu iz jedanaesterca i u 62. minutu.

Strelci su bili još Serž Gnabri u trećem minutu, Aleksandar Pavlović u devetom i Luis Dijas u 29. minutu.

Aktuelni šampion je prvi na tabeli sa svih devet bodova.

Ekipa iz Hamburga je i dalje bez pobede i ima bod na pretposlednjem 17. mestu.

