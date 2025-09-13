Fudbaleri Bajerna pobedili su na svom terenu u Minhenu Hamburg 5:0, u utakmici trećeg kola Bundeslige.
Fudbal
PUKLA PETARDA U MINHENU! Bajern surov prema Hamburgu
Slušaj vest
Dvostruki strelac bio je Hari Kejn, koji je golove postigao u 26. minutu iz jedanaesterca i u 62. minutu.
Strelci su bili još Serž Gnabri u trećem minutu, Aleksandar Pavlović u devetom i Luis Dijas u 29. minutu.
Aktuelni šampion je prvi na tabeli sa svih devet bodova.
Ekipa iz Hamburga je i dalje bez pobede i ima bod na pretposlednjem 17. mestu.
(Beta)
Reaguj
Komentariši