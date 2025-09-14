Slušaj vest

Fudbaleri Intera iz Majamija doživeli su ubedljiv poraz od ekipe Šarlota (3:0), a tragičar večeri bio je slavni Argentinac Lionel Mesi.

U 32. minutu utakmice, pri rezultatu 0:0, Mesi je propustio sjajnu priliku da donese prednost svom timu. Promašio je penal i kola su krenula nizbrdo za tim iz Majamija.

Potcenio je Argentinac hrvatskog golmana Kristijana Kahlinu. Odlučio je da izvede popularnu "panenku", ali Hrvat je pročitao njegovu nameru i uhvatio "živu loptu".

Bila je to verovatno najgora panenka koju je Lionel Mesi izveo u karijeri.

Odbrana Kahline dala je krila igračima Šarlota, koji su zaigrali sjajno u nastavku meča. Dominirali su na terenu, postigli tri gola i na kraju zasluženo upisali ubedljiv trijumf.

Pogledajte promašaj Mesija:

Kurir sport