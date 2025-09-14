Slušaj vest

Crveno-beli su od Bornmuta zaradili 15.000.000 evra za transfer osamnaestogodišnjeg centralnog defanzivca, a nedugo nakon toga Milosavljević je debitovao u Premijer ligi i to kao starter protiv Brajtona.

Bornmut je kao domaćin pobedio rezultatom 2:1, a mladi Srbin je dobio nagradu namenjenu igraču utakmice.

Sudeći i po komentarima navijača na društvenim mrežama, početak za Veljka nije mogao da bude puno bolji.

- Šta da kažem – debi iz snova. Pobedili smo, od sponzora sam dobio nagradu za igrača utakmice, još i da nismo primili gol – bilo bi savršeno. Pun sam utisaka posle utakmice… Engleska je nešto posebno. Navijači, atmosfera, svi dišu za fudbal. Od prvog dana su me fantastično prihvatili i zaista imam osećaj kao da sam mnogo duže u klubu od onog što zaista jesam - rekao je Milosavljević za "Meridian sport".

Osvrnuo se na poređenja sa Nemanjom Vidićem.

- Polako... Vidić mi jeste idol, ali zna se ko je on bio svojevremeno – najbolji štoper na svetu. Doduše, mislim i da smo drugačiji tip igrača, iako nas ta agresivnost obojicu karakteriše.

Dolazak u Bornmut mu je olakšao sugrađanin.

- Đole Petrović me je dočekao. Obojica smo iz Požarevca, ali smo se tek sad upoznali. Zanimljivo je da smo obojica počeli da treniramo u FK Presing. Stariji je od mene osam godina, otišao je u Čukarički, brzo sam i ja u Zvezdu, tako da se u Požarevcu nismo sretali. Pomaže mi u adaptaciji, družimo se. Što se Kerkeza tiče, nismo se čuli, ali izuzetno ga cene i poštuju ovde. Prošle sezone je bio jedan od najboljih bekova Premijer lige.

Smatra da se u Bornmutu kvalitetno radi sa mladim fudbalerima.

- Ne mogu da kažem da su transferi Hejsena i Zabarnjija uticali na to da se opredelim za Bornmut. Generalno je klub takav – okrenut mladim igračima. To je fokus i u toj priči sam se pronašao. Naravno, lepo iz ove perspektive deluje kada se vidi da je trio iz odbrane prošle sezone otišao u – Real Madrid, PSŽ i Liverpul, ali nije to presudilo da dođem. Gledam da imam neki svoj put.

Kako je izgledao poslednji dan prelaznog roka.

- Uf, bio je to izuzetno stresan dan, jer nisam znao kako će se sve završiti. Pričalo se da ću u Bornmut, ali tek popodne smo sve utanačili. Ipak, ni u jednom trenutku nisam brinuo, jer sam oko sebe imao tim ljudi na čelu sa Radetom Ćaldovićem koji su se bavili čitavom pričom. Bio sam fokusiran maksimalno na fudbal... Mislim da sam čak najbolje utakmice za Zvezdu odigrao kada su krenule sve glasnije priče oko Bornmuta. Na kraju – mislim da je sve ispalo najbolje po mene.

Pre godinu dana Milosavljević je, u dresu Grafičara, igrao Prvu ligu Srbije.

- Moj san je oduvek bio da igram za Zvezdu. Debitovao sam, pobedio u derbiju, osvojio duplu krunu… Nisam igrao Ligu šampiona sa Zvezdom, eto – to je ostala neostvarena želja. Tek sam otišao, pa je možda suvišno da pričam o povratku, ali nikad se ne zna. I sad kad pomislim na najbolje navijače – naježim se… Svakako, Zvezda u meni sada ima vernog navijača, nastaviću da pratim utakmice, kao što sam to radio i pre nego što sam zaigrao u prvom timu - poručio je Milosavljević.

