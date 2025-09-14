Slušaj vest

U moskovskom derbiju protiv Dinama koji je završen rezultatom 2:2, srpski stručnjak je dobio crveni karton.

Dogodilo se to u završnici prvog poluvremena.

Nakon što je Levi Garsija doneo prednost Spartaku u 19. minutu, Biteljo je izjednačio u 26, a potom doneo domaćinima preokret u trećem minutu nadoknade prvog dela.

Dejan Stanković je smatrao da je taj gol nije trebalo da bude priznat zbog prekršaja nad igračem njegovog tima u začetku akcije.

1/4 Vidi galeriju Dejan Stanković, crveni karton na utakmici Dinamo - Spartak Foto: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia

Zbog burne reakcije je dobio žuti karton, ali se nije smirio, pa je sudija odlučio da mu pokaže i crveni karton.

Garsija je bio strelac i drugog gola za Spartak i to u 63. minutu, a nakon utakmice je čuveni ruski trener Juri Semin kritikovao Stankovića.

- Stankovićevo ponašanje utiče na tim. Ne mogu da kažem zbog čega tako reaguje. Možda je nervozan. Sudija je odradio dobar posao i nije bio u obavezi da prekida igru jer je igrač koji je ležao bio na drugom kraju terena - rekao je Semin.

Nakon osam kola, Spartak je sedmi na tabeli ruske Premijer lige sa 12 bodova. Posle kritičnog perioda, ekipa Dejana Stankovića sada deluje stabilnije, pa se manje priča o potencijalnoj smeni Srbina.

Bonus video: