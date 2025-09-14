Osmo kolo Super lige Srbije nam je donelo jednu izuzetno uzbudljivu utakmicu.
GOL PETOM ZA POBEDU U 96. MINUTU! Ovo je najluđa utakmica u srpskom fudbalu! Gubili 2:0, pa pobedili na nestvaran način
Fudbaleri Radničkog 1923 iz Kragujevca su ostvarili teško zasluženu pobedu protiv Radnika u Surdulici rezultatom 3:2.
Kragujevčani su na poluvremenu imali zaostatak od dva gola pošto su Bogdanović i Ovusu bili strelci za domaću ekipu.
Verovatno ključan trenutak se dogodio u samoj završnici prvog dela kada je Sadik Abubakar dobio crveni karton i ostavio Radnik sa igračem manje.
Radnički je u nastavku golovima Soklera i Adžića u 62. i 65. minutu došao do izjednačenja, a u samoj završnici, odnosno u šestom minutu nadoknade, Slobodan Simović je na majstorski način doneo preokret i pobedu gostima.
Fantastično se snašao u gužvi u kaznenom prostoru i udarcem petom je postigao gol.
