Slušaj vest

Senegalski napadač Šerif Endijaj napustio je Crvenu zvezdu i potpisao za turski Samsun. Emotivno porukom, Šerif se oprostio od kluba sa Marakane:

Jedan od najboljih strelaca u istoriji večitih derbija, otišao je samo dve nedelje pre novog susreta sa Partizanom, a Vladanu Milojeviću ostaju u rotaciji Marko Arnautović, Bruno Duarte i talentovani Aleksa Damjanović.

Šerif Endijaj pripreme FK Crvena zvezda u Austriji 2025. Foto: Dragan Tesic

Šerif se na svom Instagram nalogu oprostio od Crvene zvezde.

- Poglavlje se zatvara, priča ostaje večna. Hvala Crvna zvezdo, hvala za sve - napisao je Endiaje.

Ne propustiteFudbalZVEZDA DOČEKUJE ŽELEZNIČAR: Vladan Milojević iskreno o odlasku Šerifa - evo gde možete pratiti prenos meča uživo!
NOVI PAZAR-CRVENA ZVEZDA_74.JPG
FudbalKRAJ PRIČE - ZVANIČNO: Lider Crvene zvezde napustio Marakanu!
FK Crvena zvezda
FudbalON MENJA ŠERIFA U NAPADU CRVENE ZVEZDE! Vreme je za novu "krv" u špicu srpskog šampiona!
175d8.jpg
FudbalZVEZDA PRODALA ŠERIFA ENDIJAJA! MILIONI STIŽU NA MARAKANU: Crveno-beli će ponovo da napune kasu!
Šerif Endijaj

BONUS VIDEO:

Šerif Endijaj posle poraza od PSV-a Izvor: Kurir