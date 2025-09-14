Poslao poruku za kraj!
OPROSTIO SE OD CRVENE ZVEZDE: "Delije" tuguju, ovo je konačno zbogom!
Senegalski napadač Šerif Endijaj napustio je Crvenu zvezdu i potpisao za turski Samsun. Emotivno porukom, Šerif se oprostio od kluba sa Marakane:
Jedan od najboljih strelaca u istoriji večitih derbija, otišao je samo dve nedelje pre novog susreta sa Partizanom, a Vladanu Milojeviću ostaju u rotaciji Marko Arnautović, Bruno Duarte i talentovani Aleksa Damjanović.
Šerif Endijaj pripreme FK Crvena zvezda u Austriji 2025. Foto: Dragan Tesic
Šerif se na svom Instagram nalogu oprostio od Crvene zvezde.
- Poglavlje se zatvara, priča ostaje večna. Hvala Crvna zvezdo, hvala za sve - napisao je Endiaje.
