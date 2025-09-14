Slušaj vest

Predsednik FIBA za Evropu Horhe Garbahosa prokomentarisao je dešavanja na Eurobasketu u Rigi.

Garbahosa se, pored brojnih najvažnijih tema, osvrnuo i na kvalitet suđenja.

Za deo košarkaške javnosti arbitri u pojedinim utakmicama, pre svega na meču Slovenija - Nemačka, nisu bili dorasli zadatku, ali Garbahosa tvrdi da je ponosan kako su obavili posao.

"Veoma sam ponosan na rad sudija. Mislim da su uradili sjajan posao tokom čitavog turnira. Naravno, grešili su, ali i igrači prave greške, treneri takođe, i ja grešim svaki dan. Pitajte moju majku", rekao je Garbahosa.

Smatra da bi arbitri trebalo da budu zaštićeni.

"Moramo ih zaštititi. Imamo mnogo kamera oko terena, tako da svaki kontakt, svaki i najmanji detalj se može ponovo pregledati više puta, iz nekoliko uglova. Ali se i pored toga svaka odluka sudija gleda sa velikim znakom pitanja. Iskreno, način na koji sudije vode utakmice, kako ih vode, kako donose odluke, do sada je bilo na veoma visokom nivou".