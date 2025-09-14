Slušaj vest

Škotski Seltik,prvi rival Crvene zvezde u Ligi Evrope, posle skoro mesec dana je uspeo da upiše trijumf.

Poslednji put kada su to uradili, bilo je krajem avgusta protiv Livingstona na domaćem terenu, ali onda je usledio šokantno ispadanje od Kairata za Ligu šampiona, što je očigledno ostavilo traga na ekipu Brendona Rodžersa.

Posle toga je usledio remi u derbiju protiv Rendžersa, e sada je pravo pitanje da li je ovaj trijumf protiv Kilmarnoka melem na ranu iz Kazahstana.

Do duela sa crveno-belima, Seltik imaće obeveze u Liga kupu, gde će im rival biti trećeligaš Patrik Tistl.

Poveli su igrači u zeleno-belim dresovima u 56. minutu, kada je Daezu Maeda pogodio.

Izjednačenje je doneo Votson na manje od deset minuta do kraja, ali je Seltik uspeo da se izvuče i to golom sa bele tačke u šestom minutu nadoknade.

Gol i tri boda je doneo bivši fudbaler Mančester sitija i Lestera, Keleči Ihenaćo.