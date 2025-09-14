Slušaj vest

Posle utakmice oglasio se trener Zvezde Vladan Milojević:

- Nema, čestitao bih mojim momcima na zalsuženoj pobedi. Na Želrezničaru na otvorenoj igri, dosta dobrih stvari smo radili. Ovo je totalno jedna nova ekipa, trebaće nam vremena da se popakujemo, sve u svemu sam zadovoljan, ima dosta stvari koje treba ispraviti. Dosta novih igrača, prvi put su igrali. Videli ste i Zarića danas. Tako da... Imamo dosta kvaliteta, ali sve to treba uklopiti, napraviti hemiju, to će nam biti u narednom periodu prioritet.

On je rekao da je presrećan zbog Veljka Milosavljevića.

- Dobro, hipotetički da li ima, minute moraju da zarade, da budu vredni, da rade... Ono što bih posebno pomenuo, kao trener u Zvezdi jučerašnji dan je bio najlepši dan u Zvezdii kad sam video Velju Milosavljević kako je igrao. Generalno ne gledam utakmice takvog tipa, ispratio sam, preponosan sam na moj stručnio štab, na sve što smo radili s njim, koliko smo davali vremena, kako je to dete, da mi kažete koji je najelpši dan u Zvezdi, to bi bio jučerašnji - kaže Milojević.

Na kraju, on nije želeo da priča o derbiju koji je na programu u subotu 20. septembra od 19.00 na stadionu Partizana:

- Imamo do derbija, svaka utakmica je posebna. Ono što je bitno, mi smo sami sebi nepoznanica, imamo novi tim, sve to treba dobiti. Očekivanja su velika, spremamo se, pa ćemo videti - zaključio je Milojević!

