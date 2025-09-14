Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su Spartak u Subotici rezultatom 2:5 u utakmici 8. kola Superlige Srbije.

Strelci za Partizan bili su Simić u 21, Milošević 37, Jurčević u 64, Vukotić u 70, i Kostić u 89. minutu.

Golove za Spartak posttigli su Tomović u 68. minutu iz penala i Osei u 77. minutu.

Svoje impresije posle meča izneo je trener crno-beli Srđan Blagojević

"Dali smo pet golova, što nije lako protiv koga god da igrate. Potreban je trud i kvalitet da bi se to uradilo. U isto vreme, svestan sam nedostataka u igri koje smo pokazali u delovima igre koji su pripali Sprataku. Nešto slično smo imali u Kruševcu. To je zabrinjavajuće. Imamo pomešana osećanja. Mnoge stvari nas zabrinjavaju i moramo da ih analiziramo, ako želimo da uradimo nešto više", rekao je Blagojević.

Crno-beli sledeću utakmicu igraju protiv Crvene zvezde.

"Ne bih u ovom trenutku pričao o derbiju. Ima vremena za to. Prvo ćemo izanalizirati ovu utakmicu, pa onda govoriti o derbiju", zaključio je Blagojević.

Njegov kolega sa druge strane Dušan Đorđević je priznao da je bolji tim slavio.

"Partizan igra izuzetan, kvalitetan fudbal. Stvorili smo veliki broj šansi koje nismo realizovali. Partizan je to umeo da kazni i da se odlepi. Mi smo probali to da jurimo, ali nismo imali snage za to. Mi smo izašli u sastavu u kom su neki igrači po prvi put igrali u dresu Spartaka. To nije opravdanje. Čestitam Partizanu na pobedi", istakao je trener Spartaka.